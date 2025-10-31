Nahostreise

Außenminister Wadephul reist heute zunächst nach Bahrain. (Archivbild) (picture alliance / Thomas Koehler / photothek.de / Thomas Koehler)

In Bahrain nimmt der CDU-Politiker an einer regionalen Sicherheitskonferenz teil, auf der er eine Rede halten wird. Das Land hatte 2020 unter Vermittlung von US-Präsident Trump die Beziehungen zu Israel normalisiert und bilaterale Abkommen geschlossen. Zudem ist es ein wichtiger Partner von Israels engstem Verbündeten, den USA.

Anschließend reist Wadephul nach Israel weiter. Der dortige Besuch war kurzfristig dazugekommen. Aus der Delegation des Ministers hieß es, Wadephul sei in allen Gesprächen darum gebeten worden, Botschaften an die israelische Regierung zu übermitteln. Dies werde er bei einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Saar in Tel Aviv tun.

Gestern hatte Wadephul im Libanon politische Gespräche geführt. Dabei forderte er eine Entwaffnung der pro-iranischen Hisbollah-Miliz und einen Rückzug der israelischen Armee aus dem Süden des Landes.

