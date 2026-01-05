Bundesaußenminister Wadephul beim Besuch der Panzerbrigade 45 in Litauen (picture alliance / Christoph Soeder)

Der CDU-Politiker sagte bei einem Besuch der Panzerbrigade 45 nahe Vilnius, hier würden nicht nur die Freiheit und Sicherheit Litauens, sondern auch Europas und damit Deutschlands verteidigt. Dass die Bundesrepublik zum ersten Mal eine solche Truppe im Ausland stationiere, sei ein Zeichen für den Ernst der Lage, aber auch für die Ernsthaftigkeit des Entschlusses, Freunden und Alliierten beizustehen.

Die Brigade wurde im April 2025 formal in Dienst gestellt. Bis 2027 soll sie mit einer Gesamtstärke von 4.800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern als Kampfverband voll einsatzfähig sein.

