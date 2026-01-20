Außenminister in Kenia und Äthiopien
Wadephul: Beziehung zu Afrika wegen US-Politik ausbauen

Bundesaußenminister Wadephul drängt angesichts des immer stärkeren Abschottungskurses der USA zum Ausbau der Partnerschaften mit Schlüsselländern in Afrika.

    Johann Wadephul gibt ein Pressestatement.
    Johann Wadephul (CDU), Bundesaußenminister (Archivbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)
    In Zeiten von Handelsbeschränkungen und Abschottungstendenzen sei Deutschland als Exportnation darauf angewiesen, sich noch breiter aufzustellen, sagte der CDU-Politiker vor dem Abflug zu einem zweitägigen Besuch Kenias und Äthiopiens. Daher begleite ihn auch eine Wirtschaftsdelegation aus unterschiedlichen Branchen. Zuvor hatte es in Reaktion auf die US-Politik verstärkt Rufe aus der deutschen Wirtschaft nach weiteren Freihandelsabkommen gegeben. Der Grönland-Konflikt zeige, dass sich Europa neue Märkte erschließen müsse, hieß es vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos kündigte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen den Abschluss weiterer Verträge an, unter anderem mit Indien. Am Wochenende war das Mercosur-Abkommen mit südamerikanischen Staaten unterzeichnet worden, nach mehr als 25 Jahren Verhandlung.
    Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.