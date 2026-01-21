Außenminister in Kenia und Äthiopien

Johann Wadephul (CDU), Bundesaußenminister. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

In Zeiten von Handelsbeschränkungen und Abschottungstendenzen sei Deutschland als Exportnation darauf angewiesen, sich noch breiter aufzustellen, sagte der CDU-Politiker vor dem Abflug zu einem zweitägigen Besuch Kenias und Äthiopiens. Daher begleite ihn auch eine Wirtschaftsdelegation aus unterschiedlichen Branchen. Zuvor hatte es in Reaktion auf die US-Politik verstärkt Rufe aus der deutschen Wirtschaft nach weiteren Freihandelsabkommen gegeben. Der Grönland-Konflikt zeige, dass sich Europa neue Märkte erschließen müsse, hieß es vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos kündigte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen den Abschluss weiterer Verträge an, unter anderem mit Indien. Am Wochenende war das Mercosur-Abkommen mit südamerikanischen Staaten unterzeichnet worden.

