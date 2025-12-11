Bundesaußenminister

Johann Wadephul hat die USA als wichtigen Partner bezeichnet. (picture alliance / AA / photothek.de / Sebastian Rau)

Der CDU-Politiker sagte im ZDF, der Kern des Bündnisses sei völlig unbestritten, in Washington wie in Berlin. Der nukleare Schirm der USA beschütze Europa und sorge jeden Tag dafür, dass man politisch handlungsfähig sei. Wadephul räumte ein, dass einige Passagen der neuen Sicherheitsstrategie der USA Fragen aufwürfen.

Die USA beklagen in dem Papier einen Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa und fordern eine Kurskorrektur. Von Verbündeten und Partnern wird gefordert, dass sie die Hauptverantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen und mehr in die gemeinsame Verteidigung investieren.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.