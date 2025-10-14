Bundesaußenminister Wadephul besucht Rumänien. (AP / Andreea Alexandru)

Eine Entschließung des UNO-Sicherheitsrats würde einen rechtssicheren Rahmen für den Einsatz von Schutztruppen aus unterschiedlichen Ländern im Gazastreifen liefern, sagte Wadephul während eines Besuchs in Rumänien. Erste Gespräche mit China und Russland darüber liefen bereits. Der Minister betonte, eine internationale Sicherheitskomponente sei unverzichtbar, um die Hamas zu entwaffnen und einen dauerhaften Frieden in der Region zu erreichen.

Wadephul hält sich derzeit in der rumänischen Hauptstadt Bukarest auf. Gestern hatte er bereits seinen bulgarischen Amtskollegen in Sofia getroffen. Bei den Beratungen geht es unter anderem um den Ukraine-Krieg und die Bedrohung durch Russland.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.