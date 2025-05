Außenminister Wadephul (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Der CDU-Politiker sagte der Süddeutschen Zeitung, die Bundesregierung habe bereits deutliche Kritik am israelischen Vorgehen geäußert. Man habe die Sprache geändert - und werde im nächsten Schritt wahrscheinlich auch das politische Handeln ändern.

Wadephul betonte, dem Prinzip nach sei klar, dass Israel Waffen aus Deutschland bekomme. Das Land sei ernsthaften Gefahren für seine Sicherheit und Existenz ausgesetzt – etwa von Seiten der Huthi, der Hisbollah oder durch den Iran. Dagegen müsse sich Israel verteidigen können, auch mit deutschen Waffensystemen.

Eine andere Frage sei, ob das, was im Gazastreifen geschehe, mit dem humanitären Völkerrecht in Einklang zu bringen sei. Das werde geprüft, und an dieser Prüfung ausgerichtet würden gegebenfalls weitere Waffenlieferungen genehmigt - oder nicht genehmigt.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.