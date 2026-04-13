Außenminister Wadephul empfängt südafrikanischen Außenminister Lamola in Berlin. (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Dabei sagte Deutschland Südafrika einen weiteren Kredit für den Klimaschutz über 200 Millionen Euro zu, wie Lamola mitteilte. Das Geld solle in die Modernisierung des Stromnetzes und den Ausbau von erneuerbaren Energien fließen.

Südafrika versucht, seine Abhängigkeit von der Kohle zu verringern. Deutschland und andere Industrienationen unterstützen das finanziell.

Heute wird das Plenum der Binationalen Kommission der Bundesrepublik und Südafrikas eröffnet. Die Kommission wurde 1996 gegründet, tagt alle zwei Jahre und umfasst Arbeitsgruppen zur Zusammenarbeit in Politik, Wirtschaft und Kultur.

Laut Auswärtigem Amt ist Südafrika der wichtigste Handelspartner Deutschlands in Afrika.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.