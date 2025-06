Außenminister Wadephul (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Er sagte nach einem Treffen mit dem polnischen Außenminister Sikorski in Berlin, die EU müsse jetzt das 18. Sanktionspaket beschließen. Die jüngsten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul hätten gezeigt, dass die Regierung in Moskau nicht an einer Friedenslösung interessiert sei. Sie habe lediglich ihre alten Maximalforderungen präsentiert.

Der ukrainische Präsident Selenskyj schlug unterdessen eine Waffenruhe vor, um ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin vorzubereiten. Putin wiederum warf der Ukraine vor, sie wolle eine Feuerpause dazu nutzen, um ihre Armee zu verstärken. Er verurteilte die jüngsten ukrainischen Angriffe auf die Krimbrücke und Langstreckenbomber als Terrorismus.

