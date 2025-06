Treffen mit Saar in Berlin

Wadephul fordert mehr Hilfslieferungen für Gaza

Bundesaußenminister Wadephul hat an Israel appelliert, mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zuzulassen. Der CDU-Politiker sagte nach einem Treffen mit dem israelischen Außenminister Saar in Berlin, was bisher an Hilfslieferungen nach Gaza gelange, sei zu wenig. Es sei geltendes Völkerrecht, dass ausreichend Hilfe in das Gebiet gelangen müsse.