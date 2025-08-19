Asienreise

Außenminister Wadephul besucht die Expo 2025 in Osaka, Japan. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Beim Besuch der Weltausstellung Expo in Osaka sagte der CDU-Politiker, Deutschland wolle seinen Handel und die Lieferketten auf eine breitere Basis stellen. Dafür sollten bestehende Partnerschaften gestärkt und ein robustes Netz geknüpft werden. Wadephul sprach sich in diesem Zusammenhang für den raschen Abschluss des EU-Freihandelsabkommens Cepa mit Indonesien aus. Im Juli hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit Präsident Prabowo den Abschluss der seit 2016 andauernden entsprechenden Verhandlungen vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.