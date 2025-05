Diplomatie

Sucht den Schulterschluss mit den USA: Bundesaußenminister Wadephul. (IMAGO / AA / Thomas Trutschel)

Man müsse den Druck aufrechterhalten, damit Putin endlich in ernsthafte Verhandlungen einsteige, sagte der CDU-Politiker vor dem Abflug zu seinem Antrittsbesuch in den USA. Bei seinen Gesprächen in Washington werde es darum gehen, über einen sofortigen Waffenstillstand und einen nachhaltigen Frieden zu beraten. Wadephul will morgen in Washington mit seinem US-Kollegen Rubio sprechen.

Nach Ansicht von Bundeskanzler Merz hat Russland derzeit kein Interesse an einer baldigen Waffenruhe in der Ukraine. Man werde sich deshalb möglicherweise auf eine längere Dauer des Krieges einstellen müssen, sagte Merz im finnischen Turku. Der Westen müsse seine Unterstützung für die Ukraine daher eher noch verstärken.

