Naher Osten

Hofft auf ein baldiges Ende des Gaza-Kriges: Bundesaußenminister Wadephul, CDU. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Man brauche jetzt eine "zupackende internationale Zusammenarbeit", sagte der CDU-Politiker vor seiner Abreise nach Katar und Kuwait. Die Signale der vergangenen Tage stimmten ihn zuversichtlich. Wadephul betonte, der Plan von US-Präsident Trump biete eine einzigartige Chance, auch weil er von arabischen und muslimischen Staaten mitgestaltet worden sei. - Katar gilt neben Ägypten als wichtiger Vermittler bei den Bemühungen um ein Ende des Gaza-Kriegs.

Morgen soll es in Ägypten Gespräche geben. Vertreter Israels und der Hamas wollen über Details des Friedensplans beraten. Konkret soll es um den Austausch der israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene gehen.

