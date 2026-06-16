Handelsschifffahrt

Anschließend könne man über das Thema reden. Zudem brauche es völkerrechtliche Grundlagen sowie gemäß dem deutschen Recht etwa ein Mandat es Bundestags, betonte Wadephul. Ein solches stehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht bevor. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien hatten sich zuletzt im Grundsatz bereit erklärt, die Wiederaufnahme der Passage durch die Meerenge zu unterstützen.
Konkret war von einer rein defensiv ausgerichteten, unabhängigen Mission die Rede, um eine Minenräumung durchzuführen und Handelsschiffe zur Durchfahrt zu ermutigen.
Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.