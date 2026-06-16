Handelsschifffahrt

Wadephul: "Hilfe bei Minenräumung der Hormus-Straße nur bei klaren Voraussetzungen"

Bundesaußenminister Wadephul sieht eine deutsche Beteiligung an einer möglichen Minenräumung in der Straße von Hormus an Voraussetzungen gebunden. Man müsse jetzt erst einmal wissen, ob es tatsächlich keine Kampfhandlungen mehr gebe, sagte der CDU-Politiker im ZDF.