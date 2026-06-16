Handelsschifffahrt
Wadephul: "Hilfe bei Minenräumung der Hormus-Straße nur bei klaren Voraussetzungen"

Bundesaußenminister Wadephul sieht eine deutsche Beteiligung an einer möglichen Minenräumung in der Straße von Hormus an Voraussetzungen gebunden. Man müsse jetzt erst einmal wissen, ob es tatsächlich keine Kampfhandlungen mehr gebe, sagte der CDU-Politiker im ZDF.

    Johann Wadephul spricht vor einem Gebäude in Mikrofone zahlreicher Medien.
    Bundesaußenminister Johann Wadephul CDU (hier am Rande des Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg) (Katharina Redanz/dpa)
    Anschließend könne man über das Thema reden. Zudem brauche es völkerrechtliche Grundlagen sowie gemäß dem deutschen Recht etwa ein Mandat es Bundestags, betonte Wadephul. Ein solches stehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht bevor. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien hatten sich zuletzt im Grundsatz bereit erklärt, die Wiederaufnahme der Passage durch die Meerenge zu unterstützen.
    Konkret war von einer rein defensiv ausgerichteten, unabhängigen Mission die Rede, um eine Minenräumung durchzuführen und Handelsschiffe zur Durchfahrt zu ermutigen.
    Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.