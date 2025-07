Bundesaußenminister

Außenminister Wadephul (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Es komme darauf an, dass alles, was zwischen der EU und Israel vereinbart wurde, vor Ort auch umgesetzt werde, sagte Wadephul in Berlin. Man brauche eine schnelle Besserung der humanitären Situation. Die EU und Israel hatten in der vergangenen Woche vereinbart, dass Hilfslieferungen in den Gazastreifen ausgeweitet werden. Dafür sollen beispielswiese zusätzliche Grenzübergänge genutzt werden dürfen. Laut der zuständigen EU-Kommissarin Lahbib hält sich Israel bislang nur teilweise an die Absprache. Die slowenische Außenministerin Fajon, die heute in Berlin zu Besuch war, rief die EU dazu auf, Sanktionen gegen die israelische Regierung zu ergreifen, falls diese die Vereinbarung weiter nicht vollständig umsetze.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.