G20-Gipfel in Florida

Südafrika sei ein unverzichtbares G20-Mitglied, sagte Wadephul zum Abschluss seiner viertägigen Afrika-Reise in Johannesburg. Es könne in niemandes Interesse sein, eine wichtige afrikanische Stimme sowie eine regionale Führungsmacht ins Abseits zu drängen.
Trump wirft Südafrika vor, einen Genozid an weißen Bauern zu begehen. Fachleute und die südafrikanische Regierung widersprechen dieser Darstellung entschieden. Den G20-Gipfel in Johannesburg Ende 2025 hatten die USA boykottiert. Das nächste Treffen findet im Dezember in Florida statt.
Die G20-Runde führender Industrie- und Schwellenländer gilt als eines der wichtigsten multilateralen politischen Formate. Südafrika ist Gründungsmitglied.
Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.