Johann Wadephul (CDU) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Vor dem deutsch-französischen Ministerrat in der kommenden Woche sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel", Europa müsse handlungsfähiger werden. Es gelte daher, das - so wörtlich - Kompetenzwirrwarr in der EU-Außenpolitik aufzulösen.

Berlin und Paris wollten etwa eine gemeinsame Politik für den Libanon formulieren. Einzelheiten nannte Wadephul nicht. Mit Blick auf den Ukraine- und den Iran-Krieg sprach er sich für neue Verhandlungen aus. Die Konflikte würden nicht auf dem Schlachtfeld, sondern am Verhandlungstisch entschieden - je eher, desto besser für die Menschen, betonte der Bundesaußenminister.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.