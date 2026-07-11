"Kompetenzwirrwarr" in der EU-Außenpolitik
Wadephul kündigt gemeinsame Initiative mit Frankreich zur Befriedung von Konflikten an

Deutschland und Frankreich wollen sich nach Worten von Außenminister Wadephul stärker für die Befriedung aktueller Kriege einsetzen.

    Johann Wadephul (CDU), Außenminister, spricht bei einer Pressekonferenz - im Hintergrund hängt eine Deutschland-Flagge.
    Johann Wadephul (CDU) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)
    Vor dem deutsch-französischen Ministerrat in der kommenden Woche sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel", Europa müsse handlungsfähiger werden. Es gelte daher, das - so wörtlich - Kompetenzwirrwarr in der EU-Außenpolitik aufzulösen.
    Berlin und Paris wollten etwa eine gemeinsame Politik für den Libanon formulieren. Einzelheiten nannte Wadephul nicht. Mit Blick auf den Ukraine- und den Iran-Krieg sprach er sich für neue Verhandlungen aus. Die Konflikte würden nicht auf dem Schlachtfeld, sondern am Verhandlungstisch entschieden - je eher, desto besser für die Menschen, betonte der Bundesaußenminister.
    Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.