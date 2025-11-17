Westbalkan-Reise

Außenminister Wadephul wird in Belgrad von Serbiens Präsident Vucic empfangen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Er traf in Belgrad zu einem Abendessen mit dem serbischen Präsidenten Vucic ein. Nach dem Gespräch betonte Vucic die Zusammenarbeit mit Deutschland, vor allem bei Energie- und Infrastruktur-Projekten. Serbien gehört zu den sechs EU-Beitrittskandidaten, die Wadephul im Rahmen seiner Reise besucht. Das Land pflegt enge Beziehungen mit Russland und China. Vor seiner Ankunft in Serbien hatte Wadephul Albanien besucht. In der Hauptstadt Tirana sagte der CDU-Politiker, Deutschland sei bereit, die Bewerberländer zu unterstützen. Es sei aber die Aufgabe der Kandidaten, die Bedingungen zu erfüllen. Der Minister setzt seine Reise morgen im Kosovo und in Nordmazedonien fort.

Vorgesehen ist neben politischen Gesprächen auch ein Besuch bei deutschen Soldatinnen und Soldaten im Kosovo. Die Bundeswehr ist seit 1999 Teil der KFOR-Truppen der NATO, die nach dem Ende des Kosovo-Kriegs gebildet wurden.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.