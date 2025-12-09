Besuch in Guangzhou

Bundesaußenminister Wadephul besucht China (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Deutschland schaffe es nicht immer, aus Spitzenforschung praktische Lösungen zu entwickeln, sagte Wadephul nach einem Besichtigung der Hightech-Metropole Guangzhou im Süden Chinas. Zugleich müsse die Gesellschaft offener werden für Innovationen. Wadephul betonte, wenn es um Zukunftstechnologien gehe, sei China Vorreiter und auch der größte Konkurrent.

In Guangzhou besuchte Wadephul den wichtigen Produktionsstandort des deutschen Weltmarktführers für Tunnelbohrmaschinen, Herrenknecht. Zum Ende seiner Reise warf er einen positiven Blick auf die deutsch-chinesischen Beziehungen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass Peking an einem ernsthaften und konkreten Austausch sehr interessiert sei, sagte er.

