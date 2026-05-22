Bundesaußenminister Johann Wadephul beim NATO-Treffen in Helsingborg. (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Imo)

Wadephul sagte nach dem Treffen der NATO-Außenminister in Schweden, der US-Außenminister Rubio habe dort das Gemeinsame des Bündnisses betont. Zudem habe Rubio signalisiert, dass man beim NATO-Gipfel im Juli in Ankara ein Zeichen der Einigkeit abgeben wolle und werde.

Zuvor hatten in Helsingborg mehrere Mitgliedsstaaten über die USA geklagt, darunter Schweden, Estland und Norwegen. Sie warfen den Vereinigten Staaten "verwirrende Ankündigungen" zu geplanten Truppen-Verlegungen in Europa vor. Rubio widersprach der Auffassung, seine Regierung setze die Stationierung von Truppen als Druckmittel gegenüber europäischen NATO-Verbündeten ein.

Bei dem Treffen in Schweden ging es auch um den Krieg in der Ukraine. Hier warb Bundesaußenminister Wadephul dafür, das Land mit weiterer Militärhilfe in Milliardenhöhe zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.