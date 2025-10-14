Bundesaußenminister Wadephul. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die Terrororganisation müsse entwaffnet werden und dürfe keinen politischen Einfluss mehr haben, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Es sei die Aufgabe der Palästinenser, sich von dieser Organisation loszusagen.

Menschen würden in die Radikalität getrieben, wenn sie keine Aussicht auf eine Zukunft hätten. Deswegen müsse man jetzt Wege eröffnen, dass Palästinenser eine Chance auf einen eigenen Staat hätten, so Wadephul.

Gestern waren im Rahmen eines Waffenstillstands die 20 noch lebenden Geiseln von der Hamas freigelassen worden. Außerdem wurden erste sterbliche Überreste der 27 toten Geiseln übergeben. Israel setzte fast 2.000 palästinensische Häftlinge auf freien Fuß, darunter zu lebenslanger Haft Verurteilte. Ebenfalls gestern wurde bei einem Gipfeltreffen in Ägypten das Abkommen über die Waffenruhe von den Vermittlerstaaten besiegelt.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.