Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Für Deutschland stehe die Anerkennung eines palästinensischen Staates zwar eher am Ende des Prozesses, sagte der CDU-Politiker vor dem Abflug zur UNO-Generaldebatte nach New York. Aber ein solcher Prozess müsse jetzt beginnen. Was die Region jetzt brauche, sei ein umgehender Waffenstillstand, mehr humanitäre Hilfe für Gaza und die sofortige, bedingungslose Freilassung der Geiseln. Die israelische Offensive auf Gaza-Stadt sei der völlig falsche Weg, betonte Wadephul. Zudem wies er Pläne einer völkerrechtswidrigen Annexion von besetzten Gebieten durch Israel zurück.

Wadephul will vor der morgen beginnenden UNO-Generaldebatte an einer von Frankreich und Saudi-Arabien organisierten Konferenz zur Stärkung der Zweistaatenlösung zwischen Israel und den Palästinensern teilnehmen. Bei dem Treffen wollen Frankreich und weitere Länder einen Staat Palästina anerkennen. Großbritannien, Kanada, Australien und Portugal haben diesen Schritt bereits gestern verkündet.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.