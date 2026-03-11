Iran-Krieg

Außenminister Wadephul mit dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan in Riad (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Zu dieser Einschätzung sei er nach einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Saar in Israel und nach einem Telefonat mit US-Außenminister Rubio gekommen, sagte Wadephul im ARD-Fernsehen. Er habe den Eindruck, es gehe nach wie vor im Wesentlichen darum, wirklich das Arsenal des Irans zu zerstören. Der CDU-Politiker betonte, dass Deutschland mit seinen Partnern darüber reden werde, welche Auswirkungen der Krieg habe und zu welchen Konditionen dieser fortgeführt werde. Bei den Gesprächen habe er etwa die Energiepreise und potentielle neue Flüchtlingskrisen thematisiert. Wadephul warnte zudem vor einem Zerfall des Irans und einem Bürgerkrieg.

Der Bundesaußenminister ist am Abend nach seinem Besuch in Israel nach Saudi-Arabien weitergereist und dort mit Außenminister Faisal bin Farhan zusammengetroffen.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.