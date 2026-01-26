Auslandsreise

Bundesaussenminister Wadephul reist am Montag nach Lettland und Schweden (Archivbild) (picture alliance / AA / Dominik Butzmann)

Der CDU-Politiker will nach Angaben des Auswärtigen Amts zunächst in Riga den lettischen Präsidenten Rinkevics und seinen Amtskollegen Braze treffen. Es ist außerdem eine Rede auf der lettischen Botschafterkonferenz geplant. In Stockholm steht am Nachmittag ein Treffen mit der schwedischen Außenministerin Stenergard auf dem Programm.

Wadephul nannte den Ostseeraum einen "Hotspot" der geopolitischen Umbrüche, der hybriden Bedrohungen Russlands ausgesetzt sei. Auch dort entscheide sich, ob die europäischen Staaten durch Zusammenhalt und Stärke dauerhaft für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand in Europa sorgen könnten.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.