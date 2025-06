Nahostvisite

Bundesaußenminister Wadephul (hie noch in Ägypten) (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen des CDU-Politikers mit seinem Amtskollegen bin Farhan geplant. Im Mittelpunkt dürften die aktuellen Gefechte zwischen Israel und dem Iran sowie die humanitäre Situation im Gazastreifen stehen. Wadephul wollte eigentlich von seiner jüngsten Station Ägypten aus in den Libanon weiterreisen. Auch Besuche in Israel, Jordanien und Syrien standen auf dem Programm. Die Visiten wurden wegen teils gesperrter Lufträume und den aktuellen Unwägbarkeiten jedoch abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.