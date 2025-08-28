Estland und Dänemark

Außenminister Wadephul in Estland (Jörg Blank / dpa / Jörg Blank)

Nach offiziellen Angaben will der CDU-Politiker in der estnischen Hauptstadt Tallinn mit seinem Kollegen Tsahkna zusammenkommen und später auch Präsident Karis treffen. Zudem will der deutsche Außenminister als Ehrengast bei der Konferenz der estnischen Botschafter eine Rede halten.

Für den Nachmittag ist die Weiterreise nach Dänemark geplant. In der Hauptstadt Kopenhagen will Wadephul mit seinem Amtskollegen Rasmussen sowie mit Europaministerin Bjerre sprechen. Der Außenminister betonte, dass das Thema Sicherheit und Verteidigung im Mittelpunkt der Reise stehe. Die Sicherheit des Baltikums sei auch die Sicherheit in Deutschland.

