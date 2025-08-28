Sicherheitspolitik

Außenminister Wadephul in Estland (Jörg Blank / dpa / Jörg Blank)

Am Vormittag kam der CDU-Politiker in der Hauptstadt Tallinn mit seinem Kollegen Tsahkna zusammen. Angesetzt war auch ein Treffen mit Präsident Karis. Zudem will der deutsche Außenminister als Ehrengast bei der Konferenz der estnischen Botschafter eine Rede halten.

Am Nachmittag reist Wadephul nach Dänemark weiter. In der Hauptstadt Kopenhagen will Wadephul mit seinem Amtskollegen Rasmussen sowie mit Europaministerin Bjerre sprechen. Der Außenminister betonte, dass das Thema Sicherheit und Verteidigung im Mittelpunkt der Reise stehe. Die Sicherheit des Baltikums sei auch die Sicherheit in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.