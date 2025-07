Nahostreise

Außenminister Wadephul besucht Israel (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Der CDU-Politiker warnte, Israel brauche immer Freunde, Partner und Unterstützer in der internationalen Gemeinschaft. Derzeit laufe Israel aber Gefahr, international isoliert zu werden. Wenn es ein Land gebe, dass in der Verantwortung stehe, dies zu verhindern, dann sei es Deutschland.

Zur Situation im Gazastreifen sagte Wadephul, die humanitäre Katastrophe in dem Palästinensergebiet übersteige jede Vorstellung. Der Bundesaußenminister hatte schon vor seiner Abreise betont, er werde in Israel auf verstärkte Hilfslieferungen in den Gazastreifen dringen. Israel müsse sofort, umfassend und nachhaltig für Abhilfe bei der katastrophalen Lage dort sorgen.

Im Anschluss an das Treffen mit Saar sprach Wadephul auch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu sowie mit Staatspräsident Herzog. Heute stehen Begegnungen mit UNO-Mitarbeitern in Jerusalem und mit Vertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland auf dem Programm. Es ist Wadephuls zweite Nahost-Reise binnen drei Monaten.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.