Geplant sind ein Treffen mit seinem Amtskollegen Sugiono und eine außenpolitische Grundsatzrede des Ministers bei einer Denkfabrik. Indonesien ist die drittgrößte Demokratie und das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Zudem ist es Mitglied der Staatengemeinschaften G20, Asean und Brics. Auch vor diesem Hintergrund sieht sich Jakarta zunehmend als globaler Akteur. Vor seiner Abreise hatte sich Wadephul für den raschen Abschluss des Freihandelsabkommens "Cepa" zwischen Indonesien und der Europäischen Union ausgesprochen. Die Verhandlungen dazu hatten bereits 2016 begonnen.

Wadephuls Antrittsbesuch findet auch vor dem Hintergrund eines zunehmend aggressiveren Auftretens Chinas in der Region statt.

