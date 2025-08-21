Der CDU-Politiker will unter anderem gemeinsam mit dem indonesischen Gesundheitsminister Budi eine staatliche Schule für Gesundheitsberufe besuchen. Deutschland hat angesichts seines Pflegekräftemangels Interesse, in diesem Bereich Arbeitskräfte auch aus Indonesien anzuwerben. Außerdem will der Außenminister eine Produktionsanlage der Daimler Truck AG besuchen.
Indonesien ist nach Japan die zweite und letzte Station der Asienreise Wadephuls.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.