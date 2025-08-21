Asienreise
Wadephul setzt heute Indonesien-Besuch mit Gesprächen in Jakarta fort

Bundesaußenminister Wadephul setzt seinen Besuch in Indonesien heute mit weiteren Terminen in der Hauptstadt Jakarta fort.

    Wadephul im blauen Hemd steht vor einem Souvenirstand , sagt etwas und gestikuliert mit der linken Hand. Daneben eine lächelnde Frau und weitere Personen, darunter ein Fotograf.
    Außenminister Johann Wadephul während seiner Asienreise - hier bei einem Besuch auf der Expo 2025 in Osaka. (Soeren Stache / dpa )
    Der CDU-Politiker will unter anderem gemeinsam mit dem indonesischen Gesundheitsminister Budi eine staatliche Schule für Gesundheitsberufe besuchen. Deutschland hat angesichts seines Pflegekräftemangels Interesse, in diesem Bereich Arbeitskräfte auch aus Indonesien anzuwerben. Außerdem will der Außenminister eine Produktionsanlage der Daimler Truck AG besuchen.
    Indonesien ist nach Japan die zweite und letzte Station der Asienreise Wadephuls.
    Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.