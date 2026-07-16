Bundesaußenminister in Helsinki

Beim Besuch einer Schutzanlage in der finnischen Hauptstadt Helsinki sagte er, in Deutschland werde seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine über ähnliche Vorrichtungen nachgedacht. Nun sei es nötig, das Tempo anzuziehen.
Der CDU-Politiker sieht Finnland als Vorbild für Bemühungen, sich widerstandsfähiger gegen russische Bedrohungen zu machen. Allein Helsinki ist mit Schutzräumen für rund 900.000 Menschen ausgestattet. In der Anlage Merihaka finden 6.000 Menschen Schutz unter anderem vor nuklearen Bedrohungen.
Wadephuls Finnland-Besuch dauert zwei Tage. Es sind noch Gespräche mit dem finnischen Grenzschutz geplant.
Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.