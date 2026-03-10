Diplomatie

Johann Wadephul, links, und Constantinos Kombo auf Zypern (picture alliance/AA/photothek.de/Felix Zahn)

Die USA konzentrierten sich darauf, die militärischen Möglichkeiten des Iran so zu reduzieren, dass von dort keine Gefahr mehr ausgehe, sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Zypern. Die Angriffe würden so lange weitergehen, bis dieses Ziel erreicht sei oder die iranische Seite Verhandlungsbereitschaft zeige.

Zuvor hatte US-Präsident Trump ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht gestellt. Dem Sender CBS sagte er, der Iran habe keine Marine, keine Kommunikationssysteme und keine Luftwaffe mehr. Für ein Ende der Kämpfe bereits in dieser Woche aber sei es noch zu früh.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.