Nahost-Krisengespräche
Wadephul spricht in Zypern über den Iran-Krieg

Bundesaußenminister Wadephul ist zu Nahost-Krisengesprächen auf die Mittelmeerinsel Zypern gereist.

    Bundesaußenminister Wadephul trifft den Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Zayid Al Nahyan, auf Zypern. (picture alliance / AA / photothek.de / Felix Zahn)
    In der Hauptstadt Nikosia habe er zunächst mit dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, bin Sajid, gesprochen, schrieb Wadephul im Onlinedienst X. Heute will der CDU-Politiker mit seinem zyprischen Kollegen Kombos über die Lage in der Golfregion beraten.
    Vor einigen Tagen hatte eine Drohne iranischer Bauart den britischen Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern getroffen. Dem EU-Partner gelte deshalb besondere Solidarität, erklärte das Auswärtige Amt. Zypern hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.
    Wadephul telefonierte in Nikosia auch mit US-Außenminister Rubio. Dabei dankte er für die amerikanische Unterstützung bei der Ausreise deutscher Botschaftsangehöriger aus Bagdad. Wegen des Iran-Krieges hat die Bundesregierung auch in der irakischen Hauptstadt ihr Botschaftspersonal vorübergehend außer Landes gebracht.
    Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.