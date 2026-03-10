Nahost-Krisengespräche

Bundesaußenminister Wadephul trifft den Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Zayid Al Nahyan, auf Zypern. (picture alliance / AA / photothek.de / Felix Zahn)

In der Hauptstadt Nikosia habe er zunächst mit dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, bin Sajid, gesprochen, schrieb Wadephul im Onlinedienst X. Heute will der CDU-Politiker mit seinem zyprischen Kollegen Kombos über die Lage in der Golfregion beraten.

Vor einigen Tagen hatte eine Drohne iranischer Bauart den britischen Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern getroffen. Dem EU-Partner gelte deshalb besondere Solidarität, erklärte das Auswärtige Amt. Zypern hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Wadephul telefonierte in Nikosia auch mit US-Außenminister Rubio. Dabei dankte er für die amerikanische Unterstützung bei der Ausreise deutscher Botschaftsangehöriger aus Bagdad. Wegen des Iran-Krieges hat die Bundesregierung auch in der irakischen Hauptstadt ihr Botschaftspersonal vorübergehend außer Landes gebracht.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.