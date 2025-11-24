Ukraine-Gespräche in Genf

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das sei ein großer Erfolg. Die Befürchtung, dass sich Russland und die USA über die Köpfe der Ukraine und der europäischen Staaten hinweg die Hände reichen würden, sei aus der Welt, erklärte Wadephul.

Der Co-Vorsitzende der Linken, van Aken, sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, die Gespräche in Genf seien richtig. Nur müsse man sich die Frage stellen, ob es Sinn ergebe, sie ohne Russland zu führen. Jetzt müsse man im Nachgang alles in Genf Erreichte wieder mit Moskau verhandeln. Das könne dann Erfolge zunichte machen. Van Aken wies darauf hin, dass der größte Garant für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine materielle Sicherheitsgarantien der USA und der Europäer seien.

24.11.2025