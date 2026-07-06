Straße von Hormus

Der Iran habe rechtswidrig eine internationale Seefahrtsstraße vermint, sagte der CDU-Politiker dem "Handelsblatt". Zwar werde Deutschland bei einer Räumung der Fahrrinne durch europäische Staaten vorerst keine Gebühren verlangen. Im Grunde sei dies jedoch gerechtfertigt, erklärte der Minister weiter. Der Iran müsse dafür aufkommen, da ein vom dortigen Regime angerichteter Schaden beseitigt werde. Eine Entscheidung über eine Beteiligung der Bundeswehr an dem Einsatz solle noch im Sommer fallen.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.