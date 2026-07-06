Straße von Hormus
Wadephul: Teheran soll für Minenräumung mit aufkommen

​Bundesaußenminister Wadephul hat eine finanzielle Beteiligung des Iran an einer möglichen europäischen ‌Minenräummission ⁠in der Straße ⁠von Hormus vorgeschlagen.

    Schiffe in der Straße von Hormus
    Die Straße von Hormus wurde vermint. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Hassan Ghaedi)
    Der Iran habe rechtswidrig eine internationale Seefahrtsstraße vermint, sagte der CDU-Politiker dem "Handelsblatt". Zwar werde Deutschland bei einer Räumung der Fahrrinne durch europäische Staaten vorerst keine Gebühren verlangen. Im Grunde sei dies jedoch gerechtfertigt, erklärte der Minister weiter. Der ⁠Iran ⁠müsse dafür aufkommen, ⁠da ein vom dortigen Regime angerichteter Schaden beseitigt ⁠werde. Eine Entscheidung über eine Beteiligung ⁠der Bundeswehr an dem Einsatz ‌solle noch im Sommer fallen.
    Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.