Bundesaußenminister

Außenminister Wadephul in Marokko (dpa / Sebastian Gollnow)

Der CDU-Politiker sagte in der Hauptstadt Rabat, Marokko sei Vorreiter bei der Solar- und Windkraft auf dem afrikanischen Kontinent. Das Land schicke sich zudem an, einer der weltweit führenden Produzenten von grünem Wasserstoff zu werden.

Am Rande seiner zweitägigen Marokko-Reise telefonierte Wadephul mit seinem US-Kollegen Rubio. Beide seien sich einig gewesen, dass es eine schnelle Verhandlungslösung zur Beendigung des Iran-Kriegs brauche, hieß es aus Kreisen der deutschen Delegation. Derzeit sähen beide Minister eine Chance auf Bewegung, um eine bedingungslose Öffnung der Straße von Hormus zu erreichen. Es könne jedoch erforderlich sein, den Druck auf den Iran weiter zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.