Polen-Besuch

Bundesaußenminister Johann Wadephul (Archivbild) (picture alliance / dpa / Markus Lenhardt)

Wadephul sagte nach einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Sikorski in Kreisau, die entschiedene Unterstützung in dem Freiheitskampf sei nicht nur eine sicherheitspolitische Konsequenz. Sie sei gleichzeitig die zwingende Konsequenz aus der Geschichte. Wadephul betonte, es bestehe die Gefahr, dass ⁠die ⁠Eskalation im Nahen Osten den Fokus ⁠der internationalen Unterstützung von der Ukraine ablenke. Zudem spiele die Entwicklung auf den Energiemärkten Russland in ⁠die Hände. Deshalb müsse die Antwort der Europäer ⁠klar sein.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.