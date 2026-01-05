Außenminister Wadephul besucht Litauen (Christoph Soeder/dpa)

Bei einer Pressekonferenz mit seinem litauischen Kollegen Kestutis in Vilnius wies der CDU-Politiker den Eindruck zurück, Deutschland weiche harter Kritik an den USA aus, um den wichtigsten Partner bei den Ukraine-Verhandlungen nicht zu verärgern. Zuvor hatte Wadephul im Deutschlandfunk gesagt, Washington müsse vor der Weltöffentlichkeit präzise darlegen, auf welcher rechtlichen Grundlage die Intervention in Venezuela erfolgt sei. Gleichzeitig sei die Lage hoch komplex. Venezuelas Staatschef Maduro habe ein Unrechtsregime angeführt.

Maduro wurde von US-Spezialkräften gefangengenommen und soll im Laufe des Tages einem Bundesgericht in New York vorgeführt werden.

