Langfristige Planung

Der CDU-Politiker sagte in Berlin, die USA seien und blieben wichtigster Verbündeter in der NATO. Mit Blick auf kritische Anmerkungen in dem US-Papier zur Meinungs- und Pressefreiheit betonte Wadephul, Deutschland brauche "keine externen Ratschläge" zu Fragen der freien Meinungsäußerung oder "der Organisation freiheitlicher Gesellschaften". Dies werde in Deutschland "durch die Verfassungsordnung organisiert".

In der neuen Sicherheitsstrategie der Regierung von Präsident Trump wird unter anderem angekündigt, das militärische Engagement der USA weltweit - auch in Europa - zu verringern. Stattdessen solle die US-Präsenz in Lateinamerika verstärkt werden. Auch von einer - Zitat - "Zensur der freien Meinungsäußerung und Unterdrückung der politischen Opposition" in Europa ist in dem Papier die Rede.

