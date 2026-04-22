Johann Wadephul (CDU) fliegt heute nach Irland. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

In der Hauptstadt Dublin will er seine Kollegin McEntee treffen. Im Zentrum der Gespräche soll die irische EU-Ratspräsidentschaft stehen. Diese beginnt in knapp zwei Monaten. Außerdem soll es um den nächsten Haushaltsplan der EU und um den Abbau von Bürokratie gehen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes teilte mit, geplante Thema seien auch die Unterstützung der Ukraine und die Lage im Nahen und Mittleren Osten.

In den vergangenen Jahren haben Deutschland und Irland ihre Zusammenarbeit vertieft. Seit 2024 wird an der Umsetzung und Weiterentwicklung eines gemeinsamen Aktionsplans gearbeitet. Vergangene Woche hatte Bundeskanzler Merz den irischen Regierungschef Martin empfangen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.