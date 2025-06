Naher Osten

Der Iran und Israel haben sich vor der Waffenruhe gegenseitig erneut mit Raketen angegriffen. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Mamoun Wazwaz)

Die letzten Raketen seien vor Inkrafttreten abgefeuert worden, hieß es in Staatsmedien. Laut israelischen Behörden wurden bei einem Angriff auf die Stadt Be'er Sheva vier Menschen getötet. Inzwischen wurde der Luftalarm in Israel aufgehoben. Auch die israelische Armee hatte in der Nacht noch Ziele in Teheran angegriffen.

US-Präsident Trump rief auf seiner Internetplattform dazu auf, die Waffenruhe einzuhalten. Zuvor hatte er erklärt, die Feuerpause solle ab sechs Uhr unserer Zeit schrittweise umgesetzt werden. Zudem betonte Trump, die Vereinbarung wäre nicht ohne die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen möglich gewesen.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.