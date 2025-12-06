Als Beispiele nannte er Missbrauch, Nahrungsmittelknappheit und den Zusammenbruch der medizinischen Versorgung. Es sei ein Kennzeichen für diesen Konflikt, dass eine Entmenschlichung stattfinde.
Seit mehr als zwei Jahren herrscht im Sudan Bürgerkrieg. Laut Schätzungen sind in dem Konflikt 150.000 Menschen ums Leben gekommen.
Vor knapp einem Monat hatte die RSF-Miliz einer humanitären Waffenruhe zugestimmt. Diese war von einer von den USA geführten Vermittlergruppe vorgeschlagen worden, zu der auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Ägypten gehören.
Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.