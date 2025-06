Israel/Iran

Dauerkonflikt zwischen Iran und Israel (picture alliance / Zoonar / LIU HUNG CHIN)

Zunächst hatten sich beide Seiten vorgeworfen, gegen die Feuerpause verstoßen zu haben. Inzwischen erklärten aber sowohl der israelische Regierungschef Netanjahu als auch der iranische Präsident Peseschkian, von weiteren Angriffen abzusehen.

Am Abend sprach Netanjahu von einem historischen Sieg. Man habe das iranische Atomprogramm zunichte gemacht und werde jeden Versuch unterbinden, es wieder aufzubauen. Peseschkian sagte, sein Land strebe nicht nach Atomwaffen, wolle aber weiterhin seine legitimen Rechte einer friedlichen Nutzung der Atomenergie durchsetzen. Zugleich erklärte er sich bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Trump hatte gestern früh überraschend die Waffenruhe verkündet. In der Nacht zum Sonntag hatten die USA in den Krieg eingegriffen und die iranischen Atomanlagen Fordo, Natans und Isfahan bombardiert. Washington unterstützte damit die Angriffe Israels, die am 13. Juni begannen. Begründet wurden die Attacken mit dem fortgeschrittenen iranischen Atomprogramm.

