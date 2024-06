In zahlreichen Städten gibt es Waffenverbotszonen, meist in den Innenstädten, aber auch an Bahnhöfen. (imago / PicturePoint)

Die Allgemeinverfügung gilt für München, Nürnberg, Würzburg und Augsburg bis zum 15. Juli. Das Mitführen von Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern ist damit verboten. Insbesondere vor dem Hintergrund der Fußball-Europameisterschaft sollten Reisende dadurch besser vor Gewaltdelikten geschützt werden, erklärte die Bundespolizei. Auch kündigte sie Kontrollen an. Ähnliche Waffenverbotszonen gibt es bereits an anderen großen Bahnhöfen, etwa in Frankfurt am Main und Hamburg.

Der Bundesrat hatte gestern einen Antrag beschlossen, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, ein allgemeines Waffenverbot im öffentlichen Personennahverkehr auszusprechen. Hintergrund ist der tödliche Angriff eines islamistischen Attentäters auf einen Polizisten vor zwei Wochen in Mannheim.

