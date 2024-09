Vor Regierungsbildung in Sachsen

Sahra Wagenknecht (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler)

Das Gespräch fand nach Angaben der CDU in Berlin statt. Ziel sei es gewesen, Möglichkeiten einer konstruktiven politischen Zusammenarbeit nach den zurückliegenden Landtagswahlen auszuloten. Gegangen sei es dabei etwa um neue Möglichkeiten direkter Demokratie, eine Aufarbeitung der Corona-Politik sowie die Bereiche Bildung, Sicherheit und Sozialpolitik. Auch außenpolitische Themen hätten eine Rolle gespielt. In den kommenden Tagen sollen in Sachsen Gespräche zwischen den Christdemokraten und dem Landesverband des BSW beginnen.

Die CDU lag bei der Landtagswahl in Sachsen nur knapp vor der AfD. Kretschmer ist für eine Mehrheitsregierung auf das BSW angewiesen. Außerdem braucht er entweder die SPD oder die Grünen.

