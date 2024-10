Koalitionsgespräche in Thüringen

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht fordert die Thüringen-CDU auf, sich von Positionen von Friedrich Merz zu distanzieren (Archivbild). (Robert Michael / dpa / Robert Michael)

Wagenknecht sprach gegenüber dem "Spiegel" von einer -Zitat- entsetzlichen Rede, die Merz zuletzt im Bundestag gehalten habe. In dieser habe er faktisch einen Kriegseintritt Deutschlands gegen Russland gefordert, behauptete die BSW-Vorsitzende. Daher könne man mit seiner Partei nur in Koalitionen eintreten, wenn die Landesregierung sich von solchen Positionen klar abgrenze. Nach Angaben des "Spiegel" äußerte sich Wagenknecht mit Blick auf eine mögliche Koalition in Thüringen. Kritiker werfen Wagenknecht vor, in ihren Aussagen immer wieder Narrative des Kreml abzubilden.

Merz hatte im Bundestag gesagt, wenn Putin die Angriffe fortsetze, solle gemeinsam in Europa entschieden werden, dass für die Ukraine die Reichweitenbegrenzung für westliche Waffen aufgehoben werde. Für den Fall, dass Putin nicht einlenke, brachte Merz die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus der Bundesrepublik ins Gespräch.

