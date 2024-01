Gründung der Wagenknecht-Partei BSW. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Wagenknecht wird diese gemeinsam mit der ehemaligen Fraktionschefin der Linken, Mohamed Ali, führen. Sie sagte in Berlin, bis zur nächsten Bundestagswahl solle nun ein ausführlicheres Parteiprogramm ausgearbeitet werden und zwar in enger Abstimmung mit Experten. Das Bündnis werde im Frühsommer an der Europawahl teilnehmen und dann im Herbst an den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland.

Wagenknecht sprach von einem historischen Tag. Das Bündnis habe das Potenzial, das bundesdeutsche Parteienspektrum grundlegend zu verändern.

