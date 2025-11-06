Sahra Wagenknecht will in der BSW weiterhin eine führende Rolle wahrnehmen. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Dies gab Wagenknecht gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bekannt. Ob sie weiterhin das Amt der Bundesvorsitzenden anstrebt, sagte sie nicht. In Medien war über den möglichen Rückzug der BSW-Gründerin von der Parteispitze spekuliert worden.

Der Parteivorstand will am Montag einen Vorschlag für ein neues Präsidium vorlegen. Anfang Dezember ist dann ein Parteitag geplant; dort soll auch über einen neuen Namen abgestimmt werden. Nach den Vorstellungen des Präsidiums soll BSW künftig für "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft" stehen statt wie bisher für "Bündnis Sahra Wagenknecht".

Diese Nachricht wurde am 06.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.