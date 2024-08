Vor Landtagswahlen

Die BSW-Vorsitzende Wagenknecht fordert einen anderen Umgang mit der AfD. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)

Reflexartig alles abzulehnen, was von der AfD komme, habe die Partei nicht ausgebremst, sagte Wagenknecht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wenn die AfD sage, der Himmel sei blau, werde das BSW nicht behaupten, er sei grün. Daraus Koalitionsabsichten abzuleiten, sei aber kindisch.

Wagenknecht reagierte damit auf eine Äußerung des thüringischen CDU-Spitzenkandidaten Voigt. Der hatte sie zu einer Klarstellung aufgefordert, nachdem die thüringische BSW-Spitzenkandidatin Wolf eine mögliche Zustimmung für AfD-Initiativen im Landesparlament nicht ausgeschlossen hatte.

In Thüringen finden am 1. September Landtagswahlen statt, wie auch in Sachsen.

