Sigrid Emmenegger ist neue Kandidatin der SPD als Verfassungsrichterin. (dpa / Justizministerium RLP)

Eine Sprecherin der Unionsfraktion bestätigte einen entsprechenden Bericht des "Handelsblatts". Drei Tage zuvor entscheidet der Wahlausschuss des Bundestags über die neue SPD-Kandidatin Sigrid Emmenegger. Die Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nimmt den Platz von Frauke Brosius-Gersdorf ein, die ihre Bewerbung zurückgezogen hatte, nachdem ihr Teile der Unionsfraktion die Unterstützung verwehrt hatten. Die anderen beiden Kandidaten sind die ebenfalls von der SPD nominierte Professorin Ann-Katrin Kaufhold und der von der Union vorgeschlagene Richter Günter Spinner.

Bei der Abstimmung ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die schwarz-rote Koalition ist dazu auf Stimmen aus der Opposition angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.